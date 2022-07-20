Під час розмінування Зміїного виявили зброю й техніку окупантів та евакуювали українського кота
Під час розмінування Зміїного знайшли ворожі системи наведення та керування, зброю, техніку, електронні носії інформації, а ще – українського кота, який зумів вижити в окупації
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України
На острові Зміїний знайшли та евакуювали на материк українського кота, який зумів вижити в окупації та під обстрілами. Тварину знайшли під час дослідження острова та інженерних робіт з його розмінування.
Також виявили та вилучили ворожі зразки озброєння та техніки. Зокрема, системи наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ й електронні носії інформації.
Ще раніше замість рашистського "триколору" на острів повернули український прапор.
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