Під час розмінування Зміїного виявили зброю й техніку окупантів та евакуювали українського кота

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України

На острові Зміїний знайшли та евакуювали на материк українського кота, який зумів вижити в окупації та під обстрілами. Тварину знайшли під час дослідження острова та інженерних робіт з його розмінування.

Також виявили та вилучили ворожі зразки озброєння та техніки. Зокрема, системи наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ й електронні носії інформації.

Ще раніше замість рашистського "триколору" на острів повернули український прапор.

Залужний оприлюднив відео "зачистки" острова Зміїний від об'єктів і техніки окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив відео, як українці вибивали загарбників зі Зміїного

Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.

Операція Збройних сил України проти окупаційних військ на острові Зміїний триває. Українські захисники вразили ще один ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир - С1".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

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