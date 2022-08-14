Під час відпочинку у Криму в автівку туристів з РФ прилетів снаряд

Відео із коментарем власника автомобіля опублікував Андрій Цаплієнко.

За кадром чоловік розповідає, що приїхав відпочити на море у Крим на автомобілі та залишив його недалеко від місця відпочинку. За його словами, снаряд прилетів із полігону, який розташований поруч. На відео помітно пошкодження автомобіля, на місці куди уцілив снаряд утворилася щілина, а також в авто вибиті вікна.

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13 серпня в Офісі президента заявили, що війна Росії проти України повинна завершитись деокупацією Криму, адже з цього вона почалась.

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