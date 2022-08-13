Війна має закінчитися визволенням Криму, - Подоляк

Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, РФ має понести відповідальність за воєнні злочини.

"Росія розпочала війну проти України та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів "СВО", поіменно записаних у протоколі Радбезу Рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу", - сказав він.

Також сьогодні, 13 серпня, Михайло Подоляк пояснив, чому намагання Росії провести паспортизацію на окупованих українських територіях є абсолютно провальними.

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