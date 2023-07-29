Під час війни неможливо провести вибори, які визнає світ, - Княжицький

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Конституції дійсно немає норми, яка не дозволяє проводити вибори під час воєнного стану, але сказано, що Верховна Рада, яка обрана до оголошення воєнного стану продовжує працювати до його закінчення. Провести вибори під час війни юридично й технологічно неможливо. Тому що вибір мають представляти усі виборці", - підкреслив Княжицький.

За словами нардепа, в Україні прийнято закон про вибори за відкритими списками.

"У цьому законі прописані й окуповані території України. Території, які розташовані близько до лінії зіткнення. А як провести вибори на інших територіях за відкритими списками, коли буде непропорційне представництво. Оскільки багато людей зі сходу поїхало на захід. Як голосуватимуть люди, які перебувають за кордоном? Як голосуватимуть військові? Вони не зможуть поїхати у свій округ й проголосувати за свого кандидата, а голосувати на лінії фронту теж неможливо. Тому, під час повномасштабної війни провести вибори, які визнає світ неможливо", - наголосив Княжицький.

28 липня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс







