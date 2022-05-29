Під час війни ціна на газ для населення має залишитися без змін, - Офіс президента

Про це Тимошенко повідомив у Telegram.

28 травня відбулась нарада з НАК "Нафтогаз", Юлією Свириденко, Олексієм Чернишовим, Олександром Слобожаном, головами ОВА та мерами міст.

"На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін. Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізується і буде запропоновано на розгляд ВРУ. Основна мета законопроєкту, який зараз розробляється, - збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни", - заявив Кирило Тимошенко.

Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

29 квітня український уряд ухвалив рішення, що ціна на газ для людей залишиться без змін - 8 грн за куб.