Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Під час втечі з Херсону росіяни покинули гелікоптери, танки та РСЗВ, - речниця ОК "Південь" Гуменюк

Під час втечі з Херсону росіяни покинули гелікоптери, танки та РСЗВ, - речниця ОК "Південь" Гуменюк

14 листопада, 2022 понедiлок
12:00
війна з Росією Окупанти, Херсон, Херсонщина

Російські військові під час відступу з Херсонщини на лівий берег Дніпра залишили гелікоптери, танки, реактивні системи залпового вогню та артилерію

Про це речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла в етері національного телемарафону.  

"Працюємо над обліком "ленд-лізу". Навіть гелікоптери залишили. Залишили реактивні системи залпового вогню, танки та артилерійські установки. Щойно зможемо підбити підсумок – обовʼязкового відзвітуємо”, – пообіцяла Гуменюк. 

Вона зазначила, що порахувати, скільки російських військових було знищено під час переправи на лівий берег Дніпра, поки що складно. 

"Те, що пішло за курсом "русского корабля", треба ще виловити та облікувати. Тому зараз складно якісь підсумки підбивати”, – пояснила Гуменюк. 

Вона додала, що пізніше буду названо й кількість полонених, яких українські військові захопили на Херсонщині. Серед них є захоплені під час боїв та військові, які намагалося втекти, перевдягнувшись у цивільний одяг.

"Автостопом, як то кажуть, намагалися дістатися до своїх", – сказала Гуменюк. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
полонені
Вбиті росіяни
наступ ЗСУ
деокупація України
Читайте також:
Сенат США
13 листопада, 2022 неділя
Демократи зберегли контроль над сенатом США за підсумками проміжних виборів, - CNN
Володимир Зеленський і Джо Байден
Автор Антін Борковський
13 листопада, 2022 неділя
Зеленському пора їхати в США і особисто просити ракети АТАСМS, - полковник Грант
військовий корабель РФ
12 листопада, 2022 субота
РФ попередила Туреччину, що не впускатиме до Азовського моря завантажені за кордоном судна
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.99
    Купівля 39.99
    Продаж 40.72
  • EUR
    Купівля 40.04
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
14 листопада
13:27
путін путлер
У кремлі пояснили, чому Путін не полетів на саміт G20
13:27
вогнегасник
У КМДА радять киянам обов'язково запастись вогнегасниками через відключення електрики
13:10
Сергій Шкарлет
Шкарлет заявив, що лише 1% освітян погодились на співпрацю з РФ, і влада знає їхні прізвища
13:05
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Хто відповість за зраджений Херсон?
12:54
терорист днр
На Херсонщині затримали бойовика "ДНР", який стріляв у мирних мешканців
12:47
врятований єнот
Викраденого з Херсона єнота обіцяють повернути, але за однієї умови
12:47
Військового, який повертався з фронту, на сім годин вигнали в тамбур через "поганий запах"
12:28
Володимир Путін
У Кремлі на тлі виходу військ РФ з Херсона думають скасувати підсумкову пресконференцію Путіна, - росЗМІ
12:19
БТР М113
В Україну приїхала чергова партія бронетранспортерів з Литви 
12:16
У Раді зареєстровано постанову з закликом до G20 виключити зі свого складу Росію
12:03
OPINION
Борислав Береза
Віддаймо на флот дронів кошти, призначені для телеканалу "Дом"
11:54
переговори України з Росією
У МЗС РФ назвали неприйнятною умову про виведення військ з території України для початку переговорів
11:52
Ексклюзив
Путін
У Кремля немає пристойного виходу із ситуації, в яку загнала себе РФ, - дипломат Харченко
11:50
на фото: співробітник СБУ
Танкіста РФ, який обстрілював цивільних у Маріуполі, посадили на 12 років
11:44
Емманюель Макрон
Макрон наполягає на необхідності діалогу з президентами Росії та Ірану
11:44
Ексклюзив
Китай Тайвань
Для Китаю війна за Тайвань поки є непосильною ношею, - політексперт Клочок
11:36
Іл-76 РФ
У неділю з Білорусі в Росію вивезли 20 ракет, щоб перекинути на Донбас
11:34
Ріші Сунак
"Кожна сім'я на планеті відчуває вплив путінської війни": Сунак сказав, на чому мають зосередитись учасники саміту G20
11:11
Зеленський відвідав звільнений Херсон
Зеленський відвідав звільнений Херсон
11:10
Китай та США
США сподіваються посилити економічну взаємодію з Китаєм після G20
11:07
Діти війни
Діти війни: в Україні запрацювала єдина платформа для пошуку і порятунку дітей
11:02
Херсон
Військові заявили про незаконність зйомок у деокупованому Херсоні: шістьох журналістів хочуть позбавити акредитації
10:55
Володимир Ар'єв
Наказ вимкнути телеканали Прямий, 5-й та Еспресо з держмережі цифрового мовлення віддавав секретар РНБО Данилов, - Ар'єв
10:48
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар
На президентських виборах у Словенії перемогла юристка, пов'язана з дружиною Трампа
10:42
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Звільнення Мелітополя перекриває можливості російського угруповання живитися зброєю та боєприпасами з Росії, - Згурець
10:40
Оновлено
вибух у Стамбулі
Правоохоронці затримали виконавця теракту в Стамбулі та ще 21 підозрюваного
10:30
атомна енергетика
Україна спільно з США, Японією та Кореєю розроблятимуть малі модульні реактори 
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 листопада: вартість долара та євро
10:15
Міністерка фінансів США Джанет Єллен
США запровадять санкції проти 42 осіб та компаній, причетних до закупки військових технологій для РФ
10:07
OPINION
Юрій Гудименко
Вони так само уйо***тимуть з нашого Криму
09:55
Флойд Мейвезер
Мейвезер нокаутував блогера у виставковому бою
09:38
Ексклюзив
російські окупанти
У Запорізькій області збільшується кількість військових РФ, - депутат облради Лишенко
09:36
Ріші Сунак
Прем'єр Британії назвав РФ ізгоєм та запропонував план з економічної ізоляції країни
09:30
Оновлено
Михайло Мудрик (у центрі)
УПЛ: Результати матчів та розклад трансляцій 13-го туру
09:23
Луганщина
Кожен метр дається непросто: ЗСУ звільнили вже 12 населених пунктів Луганщини, - Гайдай
09:09
Інфографіка
За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів, 8 танків та 6 броньованих машин
09:08
Ворожі танки
Британська розвідка спрогнозувала, як зима вплине на бойові дії в Україні
09:01
Ракетний удар
Росіяни вдарили ракетою по селу на Запоріжжі, пошкоджено лінію електромереж
08:42
російські військові окупанти
Ворог наступає на трьох напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра
08:34
Кріштіану Роналду
Роналду заявив, що не поважає тренера МЮ та звинуватив босів клубу в бажанні зробити з себе білу ворону
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV