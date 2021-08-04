Під час зіткнення потягів у Чехії загинули три людини
У Чехії три людини загинули під час зіткнення потягів
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Семеро людей перебувають у важкому стані. Померли обидва машиністи, а також пасажирка.
Два потяги, німецький експрес EX 351, який йшов із Мюнхена до Праги, і чеський OS 7406, зіткнулися поблизу міста Домажліце у Пльзенському краї на південному заході Чехії.
Міністр транспорту Чехії Карел Гавлічек заявив, що причиною зіткнення стала помилка одного з машиністів.
"EX 351 проігнорував сигнал "стоп" і зіткнувся з пасажирським потягом", - зазначив Гавлічек.
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