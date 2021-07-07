Під Черкасами зіштовхнулися два мікроавтобуси, постраждало шестеро людей, четверо з них - діти
7 липня на автошляху Черкаси-Золотоноша сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів
Про це повідомляє КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".
"О 1:30 сьогодні на дорозі Черкаси-Золотоноша, біля мотелю "Калина" зіштовхнулися два мікроавтобуси Volkswagen та Mercedes. Диспетчеру екстренки повідомили про шістьох травмованих, серед яких було четверо дітей", - йдеться у повідомленні.
Після того, як медики надали допомогу постраждалим на місці ДТП, їх доправили до медзакладів.
Зокрема, двох 8-річних близнюків та їхнього 35-річного батька госпіталізували до Черкаської дитячої обласної лікарні зі стресовою реакцією.
До лікарні доправили 12-річну дівчинку зі закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом передпліччя, забоєм плеча, грудної клітки та 3-річну дівчинку зі саднами обличчя .
З травмами госпіталізували 19-річну дівчину до 3-ї Черкаської міської лікарні.
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