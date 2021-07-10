Під Донецьком загорілися склади, - ЗМІ
Неподалік від тимчасово непідконтрольного українському уряду міста Донецьк внаслідок артилерійського вогню загорілися склади
Про це повідомлялось очевидці в соціальних мережах, розповідає Еспресо.TV.
"Обстрілу піддалося село Сигнальне, яке розташоване недалеко від непідконтрольної Оленівки. Це сталося в ніч на сьогодні, 10 липня", - конкретизує DonPress.
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Відразу після початку пожежі під'їхати до складів було неможливо, рятувальники не могли почати його гасити.
"За словами жителів Донецька, обстріл вели росіяни та найманців. Вони стріляли з Петровського району, й пожежа на складах може бути результатом або промаху НЗФ, або вогню у відповідь", - зазначає видання.
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