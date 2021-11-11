Під Харковом чоловік обстріляв бригаду обленерго
Чоловік обстріляв працівників акціонерного товариства “Харківобленерго”, які приїхали вимкнути його електроустановки через самовільне підключення
Про це повідомляє пресслужба АТ “Харківобленерго”.
Напад стався у селі Рокитне. Працівники акціонерного товариства прибули на вулицю Загребля, щоб вимкнути електроустановки чоловіка, який самовільно під’єднався до електромережі.
“Коли енергетики виходили з машини, споживач почав стріляти у їхній бік зі зброї, схожої на пневматичну. Куля влучила одному з працівників в руку, коли той намагався прикрити обличчя”, - йдеться у повідомленні.
Працівники обленерго написали заяву, щоб притягнути порушника до кримінальної відповідальності.
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