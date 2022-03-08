Під Харковом ліквідовано одного з ключових воєначальників російської армії
Генерал-майора Віталій Герасимов воював у Чечні, Сирії та "визволяв" Крим.
Також сьогодні, 7 березня, за повідомленням Головного управління розвідки МОУ, вбито та поранено ще низку старших офіцерів російської армії, інформує Еспресо.TV
"Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії", - йдеться у повідомленні.
Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль "За повернення Криму".
Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.
- Нагадаємо, в ході наступальних дій російської армії, українські військові ліквідували вже чимало російських командирів. Так 3 березня знищено генерал-майора російської десантно-штурмової гірської дивізії Андрія Суховецького.
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