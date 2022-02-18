Під Києвом внаслідок ДТП за участі маршрутки постраждали семеро людей
28 лютого у селі Липівка Київської області легковий автомобіль зіткнувся з маршруткою
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"У маршрутці знаходилися 17 пасажирів і 1 водій, з них 7 травмованих були направлені в центральну лікарню", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті події водія Renault затиснуло в автомобілі, рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту провели роботи з деблокації.
На місце події було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
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