Під Миколаєвом українські військові збили ще один російський літак, пілота взяли в полон

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV.

"Мінус російський літак", - написав він у своєму телеграм-каналі, додавши два відео.



На одному із них видно палаючий збитий літак, а на другому - захопленого пілота.





За словами пілота, він родом з Далекого Сходу, а його військова частина розташована в окупованому Криму.









Нагадаємо, українська ППО збила російський безпілотник.

Також раніше на Миколаївщині збили чотири ворожі вертольоти та відібрали в окупантів техніку.