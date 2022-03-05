На Миколаївщині збили чотири ворожі вертольоти та відібрали в окупантів техніку

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Еспресо.TV.



"3 вертольоти ворога є (тобто збиті на землі уже)", - написав КІм.



Також, за його словами, українськи захисники відібрали у російських загарбників техніку.



"Не панікуйте! Зараз їде техніка з Кульбакіно з буквою "z". Це захоплена нами техніка", - додав очільник Миколаївської ОДА.



У ВМС ЗСУ повідомили, що збито було чотири російські гвинтокрили.



"Щойно, на Миколаївщині, наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу три одиниці", - розповів командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, під Харковом українські війська перейшли у наступ.

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