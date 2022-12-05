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Війна з Росією: хроніка
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Під обстріли росіян потрапив чоловічий монастир УПЦ МП на Сумщині

5 грудня, 2022 понедiлок
20:32
війна з Росією Монастир "Гола пристань" УПЦ МП на Сумщині потрапив під обстріл РФ

5 грудня російські снаряди потрапили на територію чоловічого монастиря "Глинська пристань" УПЦ МП, що розташований у Шалагинській громаді на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За даними очільника Сумщини, внаслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі на території монастиря. Люди не постраждали. Однак від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. 

Загалом на прикордоння країна-агресор випустила 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню.

  • Вранці 5 грудня росіяни випустили по Сумщині та Чернігівщині майже 50 снарядів

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