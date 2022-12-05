Під обстріли росіян потрапив чоловічий монастир УПЦ МП на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За даними очільника Сумщини, внаслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі на території монастиря. Люди не постраждали. Однак від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені.

Загалом на прикордоння країна-агресор випустила 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню.

Вранці 5 грудня росіяни випустили по Сумщині та Чернігівщині майже 50 снарядів