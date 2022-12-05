Росіяни зранку обстріляли Сумщину та Чернігівщину: випустили майже 50 снарядів

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОК "Північ".

"З 07:30 до 07:50 зафіксували 30 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Манухівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, з 08:10 до 08:45 повідомили про 17 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території України. Так, на Сумщині за 4 грудня було зафіксовано 3 обстріли, 12 "прильотів" ворожих снарядів.

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