Росіяни зранку обстріляли Сумщину та Чернігівщину: випустили майже 50 снарядів
Війська РФ зранку випустили по Сумській області 30 снарядів та 17 мін - по Чернігівській
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОК "Північ".
"З 07:30 до 07:50 зафіксували 30 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Манухівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, з 08:10 до 08:45 повідомили про 17 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає.
- Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території України. Так, на Сумщині за 4 грудня було зафіксовано 3 обстріли, 12 "прильотів" ворожих снарядів.
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