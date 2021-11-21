Під Офісом президента сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції до Дня Гідності та Свободи

Про це повідомляє hromadske.

Після завершення акції на Майдані Незалежності, її учасники рушили до Офісу президента. Мітингувальники намагалися потрапити на територію ОП, але їм перешкоджав кордон правоохоронців, виникла штовханина.

Учасники акції кричали "Ганьба!". Правоохоронці закликали не порушувати публічний порядок та безпеку. Врешті вони почали пропускати людей після перевірки на вході.



Нагадаємо, у неділю, 21 листопада 2021 року, українці відзначають День Гідності та Свободи.

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