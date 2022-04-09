Під Попасною артилерія ЗСУ підірвали танк найманців із ПВК "Вагнер" та чимало їх "музикантів"
На Луганщині поруч міста Попасна наші військові "вполювали" черговий танк противників та "музикантів" із ПВК "Вагнер"
Відповідне відео показали в новинному агентстві Центр.
"Ось так під Попасною на Луганщині ЗСУ підірвали танк найманців із ПВК «Вагнер»" – підписали відео в агентстві.
Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, з району Попасної окупанти більше не виїдуть – ЗСУ дали "вагнерівцям" відсіч та ліквідували нападників.
"Біля Попасної артилерія накрила "музикантів". Так військові називають учасників незаконного збройного формування "Вагнер". Особисто знаю тих, хто стоїть в Попасній. Сьогоднішній Краматорськ ці люди не пробачать ніколи", – написав Цаплієнко у своєму телеграмі.
- Зазначимо, на Луганщині росіяни відкрили вогонь по Попасній і Гірській громаді, людей евакуйовують під обстрілами
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