Під Попасною артилерія ЗСУ підірвали танк найманців із ПВК "Вагнер" та чимало їх "музикантів"

Відповідне відео показали в новинному агентстві Центр.

"Ось так під Попасною на Луганщині ЗСУ підірвали танк найманців із ПВК «Вагнер»" – підписали відео в агентстві.

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, з району Попасної окупанти більше не виїдуть – ЗСУ дали "вагнерівцям" відсіч та ліквідували нападників.





"Біля Попасної артилерія накрила "музикантів". Так військові називають учасників незаконного збройного формування "Вагнер". Особисто знаю тих, хто стоїть в Попасній. Сьогоднішній Краматорськ ці люди не пробачать ніколи", – написав Цаплієнко у своєму телеграмі.

Зазначимо, на Луганщині росіяни відкрили вогонь по Попасній і Гірській громаді, людей евакуйовують під обстрілами

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