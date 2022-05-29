Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз як такої лінії фронту немає. Більше працюють мобільні групи. Теоретично невеликими силами можна захопити велику територію, але втримати її неможливо.Зараз головне завдання - захист власних сил. Тобто не втрачати людей та техніку. Тому Україна веде досить динамічну маневрену війну. Ворог в цьому нам поступається. Ми діємо за стандартами НАТО, а наші командири мають бойовий досвід ще з 2014 року. Росіяни ж діють ще за стандартами книг Жукова", - пояснив Сазонов.

Сазонов також розповів, що місто Сєвєродонецьк не є стратегічно важливим на даний час населеним пунктом.

"Місто Сєвєродонецьк дуже дратує росіян, хоча на даний час ніякого стратегічного значення не має. Це місто дратує росіян тим, що знаходиться на іншій стороні річки Сіверський Донець. Проблема для росіян полягає в тому, що вони не можуть форсувати річку Сіверський Донець в цьому районі. Вони впираються в Лисичанськ й робили спроби форсувати річку декілька разів. В цьому районі вони несуть величезні втрати в техніці та особовому складі. Місто Сєвєродонецьк знаходиться на тій території, яку в більшості утримує ворог. Однак, головна мета окупантів - вийти до Бахмуту. Тобто, оточити наші сили і заявити, що вони вийшли на адміністративні кордони Луганської області", - додав Сазонов.

29 травня керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк заявив, що українські сили у місті перебувають в "складній оборонній позиції".

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, українські військові відкинули росіян від критично важливої траси Лисичанськ - Бахмут на відстань у 2 км

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