Під судом щодо депортації білоруського анархіста з України стались сутички

Про це повідомляє Укрінформ.

Під будівлею суду зібрались прихильники Боленкова та його опоненти. Між ними виникла перепалка, після якої сторони закидали один одного яйцями та розпилили газ із балончику.

Поліція припинила сутичку.

Сьогодні відбувся мітинг із вимогами припинити переслідування Боленкова й скасувати рішення про його депортацію.

Опоненти заявляють, що він – один із засновників терористичного ліворадикального угруповання "Ревдія" і його треба депортувати.

Співробітники Нацполіції і Служби безпеки України обшукали квартиру білоруського анархіста Олексія Боленкова в Києві і попередили його про примусове видворення з території України

Боленков оскаржив рішення про депортацію.

Шевченківський районний суд Києва 22 червня відмовив у задоволенні скарги адвокатів активіста.