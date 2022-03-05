Під Волновахою ліквідували "наступника" Мотороли
У боях за Волноваху українські військові ліквідували одного з ватажків так званої "ДНР", керівника батальйону "Спарта" - наступника "Мотороли" Володимира Жогу з позивним "Воха".
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, передає Еспресо.TV.
Володимир Жога, він же Воха, отримав смертельне поранення у суботу, 5 березня, під Волновахою.
"Командир "Спарти" Володимир "Воха" Жога. Крапка. Смерть ворогам", - написав Штефан.
Також про смерть "наступника" Мотороли повідомив журналіст, член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
Крім того, інформацію про ліквідацію бойовика підтвердив і ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін. Він стверджує, що Воху смертельно поранили, коли він начебто "евакуйовував мирних жителів" з Волновахи.
Загиблому терористу дали посмертно героя так званої "ДНР".
- Нагадаємо, українські воїни ліквідували генерал-майора РФ Андрія Суховецького.
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