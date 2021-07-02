Під'єдналися до енергоджерела "швидкої" та водоканалу: на Чернігівщині майнери криптовалюти створили загрозу критичній інфраструктурі

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.



"Організатори створили потужну майнінг-ферму у орендованих складських приміщеннях та приєднались до потужностей енергооб’єкту, розташованого неподалік. З метою приховання злочинної діяльності, зловмисники, використовуючи спеціальне обладнання втрутились у роботу облікової системи. Від вказаної лінії отримують послуги з електропостачання такі об’єкти, як КНП "Ніжинська станція швидкої медичної допомоги" та КП "Ніжинводоканал" та інші", - йдеться у повідомленні.



Таким чином, група "майнерів" не просто викрадала електроенергію, а й створила загрозу для критичної інфраструктури регіону.



За два місяці "майнінгу" зловмисники завдали тільки прямих збитків на суму більше 3 млн. грн.



У ході обшуку у приміщеннях майнінг-ферми правоохоронці вилучили понад 150 одиниць обладнання для генерації крипто валют та спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.



Слідчі дії тривають.



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