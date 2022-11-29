Підготовче засідання суду у справі Довженко-Центру перенесли на 20 грудня
Господарський суд Києва переніс підготовче засідання за позовом Довженко-Центру про визнання незаконним наказу про "реорганізацію" закладу на 20 грудня
Про це повідомляє "Укрінформ".
Судове асідання мало відбутися за позовом Довженко-Центру до Державного агентства з питань кіно про визнання незаконною "реорганізацію" установи.
Засідання відбудеться 20 грудня о 15-й годині за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зала №20. Відповідне рішення ухвалила суддя Ірина Борисенко.
- 17 серпня Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. В установі наголошують, що це де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву.
- 10 вересня виконувачка обов'язків Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила, що Україна, у разі реорганізації закладу, втратить місце у Міжнародній федерації кіноархівів.
- 14 вересня, петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала понад 25 тисяч підписів.
- 15 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що реорганізацію Довженко-Центру буде припинено.
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