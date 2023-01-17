"Підготовка до наступного удару": Гуменюк пояснила, чому РФ перестала використовувати іранські дрони
Росія має підготувати місця базування та військових для нової атаки іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed
Про це в ефірі Еспресо заявила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Певним чином, можливо, і погода впливає на те, що не використовуються БПЛА Shahed, тому що штормова погода і дуже сильний поривчастий вітер, як правило, шкодить використанню цього виду зброї", - наголосила вона.
За словами Гуменюк, це впливає на їх польотність.
"Останнім часом ми бачимо, що вони їх не застосовували - цілком ймовірно через те, що мають підготувати і місця їх базування, і персонал, який буде ними користуватися. В будь-якому разі, загроза залишається - цілком ймовірно, що така пауза виправдана тим, що вони готуються до наступного удару", - підсумувала речниця.
- Востаннє Росія атакувала Україну іранськими дронами у ніч на 2 січня.
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