Про це в ефірі Еспресо заявила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Певним чином, можливо, і погода впливає на те, що не використовуються БПЛА Shahed, тому що штормова погода і дуже сильний поривчастий вітер, як правило, шкодить використанню цього виду зброї", - наголосила вона.

За словами Гуменюк, це впливає на їх польотність.

"Останнім часом ми бачимо, що вони їх не застосовували - цілком ймовірно через те, що мають підготувати і місця їх базування, і персонал, який буде ними користуватися. В будь-якому разі, загроза залишається - цілком ймовірно, що така пауза виправдана тим, що вони готуються до наступного удару", - підсумувала речниця.

Востаннє Росія атакувала Україну іранськими дронами у ніч на 2 січня.