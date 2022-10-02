Підірвалися на російській міні під час евакуації: на Харківщині знайшли тіла п'ятьох людей
У Василенковому на Харківщині 2 жовтня знайшли тіла 5 мешканців Куп'янська, які намагались евакуюватись, але підірвалися на російській міні
Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов у телеграмі.
П'ятеро мешканців Куп'янська 6 травня намагалися самостійно евакуюватися на автівці до Харкова, проте дорогою підірвалися на російській міні. Серед загиблих - 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій і 50-річна Людмила.
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