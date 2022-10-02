Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов у телеграмі.

П'ятеро мешканців Куп'янська 6 травня намагалися самостійно евакуюватися на автівці до Харкова, проте дорогою підірвалися на російській міні. Серед загиблих - 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій і 50-річна Людмила.

29 вересня у звільненому Чугуївському районі Харківської області виявили тіла членів родини з Азербайджану.

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