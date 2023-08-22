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Підходи керівництва ЗСУ цілком виправдані: Згурець прокоментував втрати з боку українців та росіян у війні

22 серпня, 2023 вiвторок
10:43
Війна з Росією Залужний на засіданні НАТО

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що українські військові - це головна цінність, навколо якої має будуватися українська стратегія наступальних оборонних дій

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У публікації The New York Times йдеться про втрати з обох сторін у війні - це 200 тис. з українського боку, з яких 70 вбитими, 130 пораненими й 300 тис. з російського боку. Ці цифри ґрунтуються на спакуванні американських журналістів з американськими посадовими особами, частково українськими. Інших цифр на сьогодні ми не маємо. Якщо ми візьмемо таке припущення втрат, то це означає, що поточні підходи керівництва ЗСУ щодо проведення наступальної операції, уникаючи масованих штурмів, є цілком виправдані", - підкреслив Згурець.

За словами експерта, українські військові - це головна цінність, навколо якої має будуватися українська стратегія наступальних оборонних дій.

"Якщо війна вже переходить у виснажливу стадію з використанням промисловості РФ, промисловості європейських країн і США, то з нашого боку найбільш важливий ресурс - це люди. У нас мало людського ресурсу, і це має бути головною цінністю навколо якої має будуватися наша стратегія наступальних оборонних дій. Людей у нас менше, ніж у ворога. Треба створювати систему наступу й оборони, яка враховує нашу обмеженість", - зауважив Згурець.

  • 19 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що кількість загиблих українських військових на війні з Росією є державною таємницею, яка не розголошується, аби не допустити прорахунок дій ЗСУ ворогом
  • Від початку повномасштабного вторгнення до України армія РФ втратила 258 340 солдатів. 21 серпня ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки, а ЗСУ продовжували стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки


 

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