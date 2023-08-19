Міноборони пояснило, чому не розголошується кількість загиблих у ЗСУ

Про це вона написала у телеграм.

"Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Тому ще раз поясню ситуацію. Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю. Не тому, що хтось щось хоче приховати, а тому, що це вимога військових", - наголосила Маляр.

Заступниця міністра оборони розповіла, що такі дані є таємними, адже під час активної фази війни кількість загиблих і поранених серед українських військових противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій.

"Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців.

Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії", - пояснює Маляр.

За її словами, йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й серед конкретних підрозділів та на відомих напрямках.

"Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею. Доступ до цієї інформації має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення", - додала заступниця міністра оборони.