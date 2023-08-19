Міноборони пояснило, чому не розголошується кількість загиблих у ЗСУ
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що кількість загиблих українських військових на війні з Росією є державною таємницею, яка не розголошується, аби не допустити прорахунок дій ЗСУ ворогом
Про це вона написала у телеграм.
"Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Тому ще раз поясню ситуацію. Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю. Не тому, що хтось щось хоче приховати, а тому, що це вимога військових", - наголосила Маляр.
Заступниця міністра оборони розповіла, що такі дані є таємними, адже під час активної фази війни кількість загиблих і поранених серед українських військових противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій.
"Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців.
Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії", - пояснює Маляр.
За її словами, йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й серед конкретних підрозділів та на відомих напрямках.
"Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею. Доступ до цієї інформації має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення", - додала заступниця міністра оборони.
- Рік тому, 22 серпня 2022 року, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у війні з Росією загинуло майже 9 тисяч українських військових.
- Зокрема, у червні 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що втрати Росії у Бахмуті за понад пів року склали майже 23 тисячі військових, в України тим часом втрати менші у 7,5 разів.
- Водночас станом на 19 серпня ЗСУ ліквідували вже понад 257 тисяч російських окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе