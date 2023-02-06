Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

"Сімох постраждалих віком від 14 до 17 років привезли з району до нашої лікарні близько 02:00 4 лютого. Підлітки зазнали мінно-вибухових травм. Більшість уламків від міни витягли ще в районній лікарні. Нам довелося діставати осколки у трьох підлітків. Вони були виявлені в нижніх кінцівках і м’яких тканинах шкіри", – розповів подробиці випадку дитячий хірург однієї із лікарень Харкова.

Як стало відомо, компанія підлітків травмувалася в Ізюмі, на одній із зупинок деокупованого міста. За словами постраждалих, вибухонебезпечний предмет приніс хлопець: думав, що той уже не здетонує.

Загалом поранень зазнали вісім підлітків: семеро були з мінно-вибуховими ураженнями, а одна дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Дітей виписали з лікарні, їхнім життям нічого не загрожує.

"На жаль, на Харківщині залишається високий рівень мінної небезпеки. Особливо на деокупованих територіях регіону. Ми вкотре закликаємо батьків пояснювати дітям, що не можна чіпати невідомих предметів. Якщо такий предмет було виявлено – відразу звертатися до ДСНС або поліції та чекати на приїзд фахівців", – наголосила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанна Овчарова.