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Підлітків з Луганщини відправили до Чечні на "військово-патріотичне" виховання

19 листопада, 2022 субота
06:48
війна з Росією Рамзан Кадиров

З тимчасово окупованої Луганської області "кадирівці" вивезли 200 "важких" підлітків на так званий "військово-патріотичний" вишкіл

Про це інформує Центр національного спротиву. 

У повідомленні зазначається, що нині на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини владу посилює голова Чечні Рамзан Кадиров, зокрема його бойовики вивозять з України техніку з підприємств та "просто коштовності".

Водночас стверджується, що до Луганська прибув лояльний до Кадирова прокурор з Дагестану Глєб Михайлов, він тепер призначає своїх поплічників у регіоні.

"Першим результатом співробітництва стало відряджання в Чечню на "військово-патріотичне виховання" 200 важких підлітків. Дітей привезли до Республіки за федеральною програмою "Підлітки Росії". За словами Кадирова, з ними проводитиметься "профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання", - мовиться в розслідуванні ЦНС. 

Центр національного спротиву повідомляє про прибуття до Донецька чеченських делегацій, що контролюють виконання зобов'язань перед Рамзаном Кадировим. 

"Зокрема на тижні в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченська співачка Еліна Муртазова", - пишуть журналісти Центру національного спротиву.

Також наголошується, що Кадиров уже отримав звання "героя" від колаборантів Дениса Пушліна та Леоніда Пасєчника "за своє заступництво".

"Фактично маємо типову тактику орди, коли Путін збирає своїх васалів у завойовницький похід, де винагородою є право грабувати регіон. Проте грабують кадирівці, а відшкодовувати збитки Україні та платити репарації доведеться всій РФ", - резюмують у ЦНС. 

  • Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров раніше інформував про дії чеченців в окупованому місті: вони стали приїжджати до місцевої лікарні та ночувати в палатах попри санітарні норми. За словами Федорова, "уже тоді місцеві повідомляли про велику кількість окупантів під наркотичним сп’янінням, які не усвідомлюють, що роблять".

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