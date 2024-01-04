Підліток зі США став першою людиною, яка пройшла усі рівні у грі "Тетріс"

Про це пише New York Times.

Хлопець дійшов до 157-го рівня гри, досягнувши так званого екрана знищення — коли гра припиняється через збій у коді.

Раніше роками вважали, що людина може грати в "Тетріс" до 29-го рівня, адже відтоді блоки в грі починають падати занадто швидко, щоб людина могла реагувати.

Віліс почав грати в "Тетріс" у 2021 році, коли натрапив у YouTube на відео гри. Саме тоді він почав збирати потрібне для неї обладнання. Хлопець казав, що його привабила "простота" гри.

"Легко почати, але справді важко опанувати це", — стверджував він в інтерв’ю.

Тепер хлопця визнають одним із найкращих конкурентоспроможних гравців у цю гру в США. Свою перемогу підліток присвятив своєму покійному батькові Адаму, який помер минулого місяця.