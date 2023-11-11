Підло поставили перед фактом: генерал Кривонос про звільнення з посади командувача ССО Хоренка
Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, вважає, що генерал Хоренко відстоював інтереси Сил спеціальних операцій, а особливо, що стосується їх використання, а це занепокоїло керівництво Офісу президента
Про це він розповів в етері Еспресо.
Сергій Кривонос дав коментар щодо звільнення 3 листопада з посади командувача ССО генерала Віктора Хоренка.
"На жаль, ситуація полягає у тому, що керівництво Офісу президента намагається підбирати на певні керівні посади людей слухняних, керованих та передбачуваних. І, відповідно, генерал Хоренко перестав підходити під той статус, який вони йому формулювали, і став більш самостійним. Він відстоював інтереси Сил спеціальних операцій, а особливо, що стосується їх використання, а це занепокоїло керівництво Офісу президента", - зауважив генерал-майор запасу ЗСУ.
Кривонос додав, що генерал Хоренко за п'ять днів до свого звільнення виступив з потужним інтерв'ю, що також злякало Офіс президента.
"А найголовніше, що знято генерала Хоренка було підло, нікому нічого не говорячи, поставили перед фактом. По-перше, це неповага до генерала Хоренка, до Сил спеціальних операцій, до головнокомандувача ЗСУ, який безпосередньо повинен вирішувати це питання, бо це його підпорядкування, аби оцінювати професійність дій. А коли це вирішується на Банкових пагорбах, то, по-перше, у тих людей ніякого реального військового досвіду немає, тому їх сильні, потужні та самостійні особистості дуже лякають", - резюмував генерал.
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