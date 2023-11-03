"Причини особисто не знаю": екскомандувач ССО Хоренко заявив, що дізнався про відставку зі ЗМІ
Колишній командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко, якого указом президента України Володимира Зеленського у п'ятницю, 3 листопада, зняли з посади, заявив, що не знає про причини відставки та дізнався про неї з ЗМІ
Про це Хоренко розповів в ефірі ток-шоу Української правди.
Екскомандувач ССО зазначив, що йому невідомі причини звільнення.
"Причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. (...) Главком мав робити відповідене подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося", - сказав він.
За словами Хоренка, Валерій Залужний також не знав про кадрові зміни та не мав претензій чи питань до виконання ним поставлених завдань.
"Він (Залужний, -ред.) мене викликав і питав, чи в курсі я, що за ситуація. Я сказав, що не володію інформацією", - розповів екскомандувач.
Він додав, що пояснення від осіб, які відповідальні за комунікацію зі Збройними силами та Силами оборони не отримував, а з Офісом президента самостійно не зв'язувався, оскільки не має такого доступу.
Хоренко відмовився відповідати на запитання про те, чи мав він конфлікт з ОП чи кимось з командування. Він заявив, що на це питання мають дати відповідь "визначені особи".
Віктор Хоренко був командувачем ССО з 25 липня 2022 року.
- 3 жовтня президент України звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Замість нього було призначено Сергія Лупанчука.
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