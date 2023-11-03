"Причини особисто не знаю": екскомандувач ССО Хоренко заявив, що дізнався про відставку зі ЗМІ

Про це Хоренко розповів в ефірі ток-шоу Української правди.

Екскомандувач ССО зазначив, що йому невідомі причини звільнення.

"Причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. (...) Главком мав робити відповідене подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося", - сказав він.

За словами Хоренка, Валерій Залужний також не знав про кадрові зміни та не мав претензій чи питань до виконання ним поставлених завдань.

"Він (Залужний, -ред.) мене викликав і питав, чи в курсі я, що за ситуація. Я сказав, що не володію інформацією", - розповів екскомандувач.

Він додав, що пояснення від осіб, які відповідальні за комунікацію зі Збройними силами та Силами оборони не отримував, а з Офісом президента самостійно не зв'язувався, оскільки не має такого доступу.

Хоренко відмовився відповідати на запитання про те, чи мав він конфлікт з ОП чи кимось з командування. Він заявив, що на це питання мають дати відповідь "визначені особи".

Віктор Хоренко був командувачем ССО з 25 липня 2022 року.