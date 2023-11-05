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"Важко покидати свою зграю, але вовк може полювати і наодинці": бойовий генерал Хоренко про своє звільнення з посади командувача ССО

5 листопада, 2023 неділя
17:29
Суспільство генерал-майор Віктор Хоренко

Бойовий генерал Хоренко після звільнення з посади командувача ССО піділився головними принципами своєї роботи та пообіцяв продовжувати боротися на благо України

Про інформує Telegram-канал Сил Спеціальних Операцій ЗС України.

Колишній командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко заявив, що після відставки шкодує лише про те, що не завершив спланованих операцій та не підтримав тих, хто на нього сподівався. 

"Важко будучи вожаком покидати свою зграю. Та вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає", - пояснив він.

Хоренко додав, що продовжуватиме "боротися з ворогами України" незалежно від того, чи будуть результати його старань оприлюднені.

"Я не знаю, чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся. Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя - помста ворогам України", - зазначив екскомандувач.

Зокрема, він впевнений, що наразі є "багато непоганих керівників в кабінетах". Але, на його думку, військами неможливо керувати з кабінету, не маючи ніякого бойового досвіду. 

"Щоб зрозуміти, як долати ворога - треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох", - додав Хоренко.

Головним його принципом завджи була чесність та відкритість перед своїми військовослужбовцями. Також важливу роль відіграє вміння дослухатись та висловлювати одне одному власну думку.

  • 3 листопада президент України звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Замість нього було призначено Сергія Лупанчука. 

  • Колишній командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко заявив, що не знає про причини відставки та дізнався про неї зі ЗМІ.

Україна
Росія
військові
ССО
Війна з Росією
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