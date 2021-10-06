"Підозра, передача в суд, вирок": Венедіктова заявила, що не покриватиме напад на журналістів під час інтерв'ю з Мецгером

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова написала у Facebook.



"В цьому питанні немає місць для роздумів - справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок", - написала Венедіктова.



Вона наголосила, що Офіс генпрокурора "не може і не буде покривати безумство, продемонстроване співробітниками державного банку".



Так, Венедіктова додала, що реакція на вчинок має бути адекватною, а підписаний з медійними організаціями меморандум виражає реальні наміри, а не є просто формальністю.



"Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок - відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми і складання повноважень", - підкреслила генпрокурорка.



За її словами, прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням. Найближчим часом мають відбутися слідчі дії з потерпілим журналістом, а до матеріалів справи буде долучений оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде оголошено підозру.

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