Підозрюваний у хабарництві нардеп-"слуга" Кузьміних тричі проігнорував виклики до САП

Про це повідомляє пресцентр САП.



"Будучи заздалегідь належним чином повідомленим про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, народний обранець проігнорував три повістки про виклики на 29.01.2022, 31.01.2022, 01.02.2022 та до правоохоронних органів не з’явився", - заявили у відомстві.



Особа, що назвалася адвокатом нардепа, повідомила, що той перебуває в медзакладі та не прийде на виклик.



"Проте, ч. 1 ст. 139 КПК України покладає обов’язок повідомляти про причини неприбуття особисто на підозрюваного та не передбачає делегування", - наголосили в прокуратурі.



У САП зауважили, що перебування в медустанові є поважною причиною для неприбуття на виклик тільки тоді, коли людина не може залишити заклад.

Нагадаємо, 28 січня детективи НАБУ затримали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Сергію Кузьміних. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb