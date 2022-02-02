Підозрюваний у хабарництві нардеп-"слуга" Кузьміних попросив виключити його з фракції на час розслідування

Про це повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.



Нардеп Сергій Кузьміних направив голові партії "Слуга Народу" Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року (отримання неправомірної вигоди у 558 тис. грн - ред.).



У ньому народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.



"Заява Сергія Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. Про результати буде повідомлено офіційно. Що стосується партійної приналежності Сергія Кузьміних, то хочемо нагадати, що він є позапартійний і не вступав у партію "Слуга Народу", - написала Палійчук.



Нагадаємо, 28 січня 2022 детективи НАБУ затримали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

31 січня Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Сергію Кузьміних.

У САП повідомили, що Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.