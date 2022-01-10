Підпалив автомобіль ЗСУ і облив пам'ятник загиблим у війні з РФ: СБУ затримала в Одесі агента російських спецслужб

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів. Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам'ятник загиблим у війні з РФ українцям", - йдеться у повідомленні.

Затриманий час від часу приїжджав в Україну, щоб виконувати завдання, які йому ставили представники російської військової розвідки. СБУ встановила, що куратори діяли з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.





Наступними цілями агента були офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області.

"Таким чином російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення", - повідомили в СБУ.

Зловмисника затримали під час зустрічі із виконавцем. Агент передавав план щодо підпалу військової техніки та гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зараз триває слідство, правоохоронці намагаються притягнути до відповідальності причетних осіб.

