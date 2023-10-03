Підписники коригували ворожі обстріли: на Миколаївщині про підозру повідомили адміністратору тг-каналу

Про це інформують СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"), який працює на російську спецслужбу як "позаштатний кореспондент" московського інформагентства РИА-Новости і переховується у тимчасово окупованому Донецьку, створив на Миколаївщині російську агентуру з 13 місцевих жителів, серед підписників власного тг-каналу.

Вони передавали Лебедєву дані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону, коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі Миколаєва.

"Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина", - йдеться у повідомленні.

СБУ встановила учасників російської агентури та затримала їх за місцями перебування.

Дев'ятьом з них повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Вони перебувають під вартою. Ще чотирьох - суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років ув'язнення.

Лебедєву ж інкримінували ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена у складі організованої групи в умовах воєнного стану).

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

"Так як фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на сході України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", - додали в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.