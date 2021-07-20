Підполковник ЗСУ викрав майже 900 тис. грн, які мали йти на харчування солдат, - ДБР
Правоохоронці оголосили підозру заступнику командира військової частини ЗСУ
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
ДБР повідомило про підозру заступнику командира військової частини з тилу ЗСУ, який завдав бюджету збитків на майже 900 тис. грн
Протягом січня-лютого 2019 року підполковник Збройних Сил України завищував обсяги наданих підприємством послуг з постачання продуктів для військової частини.
Він склав та видав видаткові накладні в межах договору на поставку продуктів харчування на загальну суму 898 тисяч 842 гривні, які насправді до військової частини не поступали.
Як встановило слідство, військовий отримував за це "відкати" від представника підприємства.
Наразі підполковнику ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
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