Підприємиця з Чорноморська звернулася до "смотрящего". Тепер їй загрожує 3-7 років в'язниці

Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Одеській області та слідчі обласної поліції, підприємиця звернулась до так званого "смотрящого" за містом Чорноморськ по допомогу, передає Еспресо.TV.



"Вона надала у борг 2500 тисячі доларів США, частину якого їй повернули та залишилися винними ще 800. Однак, жінка почала вимагати сплати 1450 доларів США. Коли отримала відмову про повернення саме такої суми, звернулася до "кримінального авторитета.



Останній разом зі своїм спільником, який також має зв’язки з представниками регіонального криміналітету, з погрозами «вибивали» від чоловіка повернення коштів", - описують ситуацію слідчі Нацполіції







У травні поліцейські затримали обох "авторитетів" під час отримання коштів від потерпілого. Їм було повідомлено про підозри, а судом взято під варту без права внесення застави.



Окрім вимагання, "смотрящому" за містом також інкримінують встановлення або поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).



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Учора, 12 листопада 2021 року, на підставі отриманих доказів підприємиці, яка звернулася до "авторитета" повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255-3 та ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.



За скоєне жінці може загрожувати покарання у вигляді від трьох до семи років ув’язнення.





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