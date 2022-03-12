Підприємства Ferrexpo в умовах війни налагодили стабільну роботу, – голова правління ПрАТ "Полтавський ГЗК" Ігор Лотоус

Про це у своєму звернені повідомив голова правління ПрАТ "Полтавський ГЗК" Віктор Лотоус.



"З початку широкомасштабного наступу російських військ на територію України ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб підтримувати кожного нашого співробітника, кожну нашу співробітницю, ваших рідних та близьких, громади та нашу державу", – заявив він.



Голова правління наголосив, що з 24 лютого вони не мають змоги відвантажувати продукцію за допомогою суден і портів українського Причорномор’я, зокрема військами агресора заблокована робота терміналу в місті Південне, Одеської області. На стратегічних нарадах було прийнято рішення наростити збут продукції тим споживачам, до яких можна організувати доставку лише за допомогою залізниці, тобто європейським партнерам. Наразі вже вдалось досягнути домовленостей про збільшення обсягів відвантаження продукції з партнерами з Австрії, Словаччини та Сербії.



У зв'язку з цим ми забезпечили завантаження трьох виробничих ліній до кінця березня. Наразі визначаються обсяги замовлень на квітень, які дадуть нам можливість запланувати виробничі потужності на наступний місяць, продовжуються перемовини із нашими польськими партнерами", – додає Віктор Лотоус.



На підприємствах вирішили всі важливі питання для забезпечення виробничого процесу: енергопостачання, газопостачання та інші технічні питання. Заробітна плата за лютий виплачена у повному обсязі, і буде й надалі виплачуватися згідно графіку. Харчування та медичні послуги надаються у звичайному режимі, більшість автобусних маршрутів збережено.



"Усе працює стабільно. Наші співробітники та їхні родини мають можливість отримати безкоштовну психологічну підтримку щодня з 8:00 до 20:00. Ми відкрили цілодобовий дитячий центр для дітей наших працівників. Відтепер колеги можуть залишити своїх дітей під час робочої зміни у безпечному місці, поруч із робочим місцем. Відвідуючи центр, відчув приємну мирну атмосферу, адже дітки – наше сьогодення і наша надія - мають можливість гратися, розвиватися та продовжувати навчання. Як батько, запевняю вас, батьки, ви можете бути спокійні за безпеку ваших дітей", – заявив голова правління.



Крім цього, компанія надає підтримку переселенцям із регіонів України, які страждають від бойових дій. Допомагають вони й Збройним силам України та загонам територіальної оборони Горішніх Плавнів та виділили близько 50 мільйонів гривень на підтримку гуманітарних потреб українців. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



