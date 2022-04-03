Підручний відповів зірковому біатлоністу Фуркаду, який вирішив його навчити ввічливості через пост про війну в Україні

Про це йдеться у коментарях до посту Підручного в Instagram.

У ньому українець 2 квітня різко розкритикував Мартена Фуркада та його брата Сімона Фуркада, який обурився через відсторонення російських біатлоністів від міжнародних змагань через повномасштабну агресію РФ проти України.

У відповідь Мартен Фуркад, заявив, що не останнім часом давав інтерв'ю та не відповідає за слова свого старшого брата.

"Я розумію твій гнів і сум, але це не дає права ображати когось через те, що сказав його брат. Якщо ти забув, моє ім'я – Мартен, і я останнім часом не давав інтерв'ю", - написав Мартен Фуркад.

Підручний у відповідь, навів одразу три аргументи того, що позиція Фуркада-молодшого нічим не відрізняється.

"1) У перші дні після усунення російських спортсменів від змагань ти написав у stories: "Моє серце з моїми російськими друзями". 2) Ти ніколи публічно не говорив про українських спортсменів, які не можуть брати участь у змаганнях через російське вторгнення. 3) Ти ніколи публічно не казав, що засуджуєш війну, яку Росія розпочала проти України. Думаю, на цьому наш діалог закінчується", - написав Підручний, який у 2019 році приніс Україні першу золоту медаль чемпіонатів світу в чоловічому біатлоні.

Мартен Фуркад є шестиразовим олімпійським чемпіоном та одним із найкращих біатлоністів у історії.

