Підручний відповів зірковому біатлоністу Фуркаду, який вирішив його навчити ввічливості через пост про війну в Україні
Український біатлоніст Дмитро Підручний відкинув аргументи француза Мартена Фуркада, який образився на публікації у Instagram про підтримку російських спортсменів під час війни в Україні
Про це йдеться у коментарях до посту Підручного в Instagram.
У ньому українець 2 квітня різко розкритикував Мартена Фуркада та його брата Сімона Фуркада, який обурився через відсторонення російських біатлоністів від міжнародних змагань через повномасштабну агресію РФ проти України.
У відповідь Мартен Фуркад, заявив, що не останнім часом давав інтерв'ю та не відповідає за слова свого старшого брата.
"Я розумію твій гнів і сум, але це не дає права ображати когось через те, що сказав його брат. Якщо ти забув, моє ім'я – Мартен, і я останнім часом не давав інтерв'ю", - написав Мартен Фуркад.
Підручний у відповідь, навів одразу три аргументи того, що позиція Фуркада-молодшого нічим не відрізняється.
"1) У перші дні після усунення російських спортсменів від змагань ти написав у stories: "Моє серце з моїми російськими друзями". 2) Ти ніколи публічно не говорив про українських спортсменів, які не можуть брати участь у змаганнях через російське вторгнення. 3) Ти ніколи публічно не казав, що засуджуєш війну, яку Росія розпочала проти України. Думаю, на цьому наш діалог закінчується", - написав Підручний, який у 2019 році приніс Україні першу золоту медаль чемпіонатів світу в чоловічому біатлоні.
Мартен Фуркад є шестиразовим олімпійським чемпіоном та одним із найкращих біатлоністів у історії.
- 2 квітня Дмитро Підручний обурився через інтерв'ю Сімона Фуркада, який висловився проти відсторонення збірної Росії від міжнародних змагань.
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