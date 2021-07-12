"Підступна схема": Північна Корея відмовилась від гуманітарної допомоги США

Про це пише Reuters.



Міністерство закордонних справ Північної Кореї офіційно засудило пропозицію допомоги від Сполучених Штатів.



Кан Хьон Чол, старший науковий співробітник Асоціації сприяння міжнародному економічному та технологічному обміну, пов'язаної з МЗС країни, перерахував низку прикладів з усього світу, які, на його думку, висвітлюють практику США щодо прив'язки гуманітарної допомоги до своїх цілей у зовнішній політиці або тиску на питання прав людини.



"Це яскраво показує, що американський прихований намір пов'язати гуманітарну допомогу з проблемою прав людини полягає в тому, щоб узаконити їхній тиск на суверенні держави і досягти їхньої зловісної політичної схеми", - написав Кан.

Нагадаємо, 17 червня у зверненні до народу правитель Північної Кореї Кім Чен Ин попередив північнокорейців про імовірний голод у КНДР