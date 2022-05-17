"Підтримаємо як у випадку з Україною": Боррель пообіцяв Грузії та Молдові допомогу від ЄС у разі нової агресії Росії
ЄС готовий надати Молдові та Грузії таку саму підтримку, як Україні, у разі реалізації загрози їхній безпеці з боку Росії
Про це заявив верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель, повідомляє грузинський "Перший канал".
"Наше послання Грузії таке саме, як завжди – ми допоможемо Грузії, чим можемо, впоратися з викликами. Ми знаємо, що Грузія та Молдова відчувають загрозу з боку Росії, і ми будемо готові підтримати їх, як ми це робили у випадку з Україною. На щастя, у Грузії та Молдові війни немає", - сказав Боррель.
Боррель додав, що українці чинять рішучий опір Росії, і наслідки війни на цей момент не відповідають очікуванням Росії.
"Російську армію зупиняють українці, і ми маємо продовжувати підтримувати українців зброєю. Саме тому ми схвалимо виділення додаткових 500 млн євро на допомогу", - заявив Боррель.
- Відзначимо, що Жозеп Боррель 13 березня повідомив, що ЄС надасть Україні ще 500 мільйонів євро військової підтримки. Також він впевнений, що найближчими днями можна буде досягти домовленостей щодо ембарго на імпорт нафти з Росії
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