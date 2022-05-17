Про це заявив верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель, повідомляє грузинський "Перший канал".

"Наше послання Грузії таке саме, як завжди – ми допоможемо Грузії, чим можемо, впоратися з викликами. Ми знаємо, що Грузія та Молдова відчувають загрозу з боку Росії, і ми будемо готові підтримати їх, як ми це робили у випадку з Україною. На щастя, у Грузії та Молдові війни немає", - сказав Боррель.

Боррель додав, що українці чинять рішучий опір Росії, і наслідки війни на цей момент не відповідають очікуванням Росії.

"Російську армію зупиняють українці, і ми маємо продовжувати підтримувати українців зброєю. Саме тому ми схвалимо виділення додаткових 500 млн євро на допомогу", - заявив Боррель.

Відзначимо, що Жозеп Боррель 13 березня повідомив, що ЄС надасть Україні ще 500 мільйонів євро військової підтримки. Також він впевнений, що найближчими днями можна буде досягти домовленостей щодо ембарго на імпорт нафти з Росії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb