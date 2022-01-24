Підтримали Україну на тлі загрози вторгнення Росії: у Відні пройшов мітинг представників кількох діаспор

Про це повідомляє Кавказ.Реалії.



Йдеться, що загалом на акції зібралося близько ста осіб – члени української, грузинської, білоруської, чеченської та інших діаспор. Вони принесли прапори та плакати. Сам мітинг був присвячений святкуванню Дня соборності України.



Чеченська активістка Роза Дунаєва, яка взяла участь у мітингу, заявила в коментарі для Кавказ.Реалії, що активісти вийшли на знак солідарності проти російського агресора.



"Чеченський народ пережив агресію з боку федеральних сил і розуміє, наскільки це небезпечно. На мітингу також звучали слова на підтримку Ічкерії та незалежності чеченського народу", – розповіла Дунаєва.



Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує плани щодо вторгнення.



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