Підтримали Україну на тлі загрози вторгнення Росії: у Відні пройшов мітинг представників кількох діаспор
У Відні відбувся масовий мітинг представників кількох діаспор, які підтримали Україну на тлі загрози воєнній агресії з боку Росії, активними учасниками якої стали представники невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія
Про це повідомляє Кавказ.Реалії.
Йдеться, що загалом на акції зібралося близько ста осіб – члени української, грузинської, білоруської, чеченської та інших діаспор. Вони принесли прапори та плакати. Сам мітинг був присвячений святкуванню Дня соборності України.
Чеченська активістка Роза Дунаєва, яка взяла участь у мітингу, заявила в коментарі для Кавказ.Реалії, що активісти вийшли на знак солідарності проти російського агресора.
"Чеченський народ пережив агресію з боку федеральних сил і розуміє, наскільки це небезпечно. На мітингу також звучали слова на підтримку Ічкерії та незалежності чеченського народу", – розповіла Дунаєва.
Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує плани щодо вторгнення.
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