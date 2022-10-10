Підтримка буде. Блінкен дзвонив Кулебі після ракетних ударів по Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном
Про це повідомляється у Twitter-акаунті Блінкена.
"Щойно розмовляв з Дмитром Кулебою, щоб підтвердити підтримку України з боку США після жахливих ударів Кремля сьогодні вранці. Ми продовжимо надавати непохитну економічну, гуманітарну та безпекову допомогу, щоб Україна могла захистити себе та подбати про свій народ", - заявив Блінкен.
Кулеба ж відзначив у Twitter, що сторони зійшлись на думці, що Росія не повинна уникнути покарання за ракетні удари по Україні. Під час розмови міністр також наголосив на тому, що Україна потребує зміцнення обороноздатності, Росія - нових санкцій, а Москва - відповідальності за тероризм.
- Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.
- Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
- Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрик, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.
- Також постраждали багато інших областей та міст України. В багатьох з них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.
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