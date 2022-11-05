Підтримка України з боку Саллівана означає еволюцію на рівні радників Байдена, - Березовець
Політолог Тарас Березовець назвав серйозною еволюцією те, що радник президента США Джейк Салліван став рішучіше підтримувати Україну у війні з РФ
Про це він сказав у етері Еспресо.
"Те, що Джек Салліван на початках цієї війни був достатньо стриманим, але зараз змінив свою позицію в бік справжньої та щирої підтримки України, означає тільки те, що на рівні радників президента Байдена відбулася серйозна еволюція", - наголосив політолог.
Тарас Березовець зауважив, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Джейк Салліван висловлювався за більш стриману політику та пропонував переговори з Росією, був ідеологом зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна в Женеві у 2021 році, але в підсумку змінив позицію, зокрема внаслідок дій ЗСУ.
- 4 листопада під час візиту до України Джейк Салліван заявив, що США зроблять усе можливе, щоб ЗСУ й надалі звільняли українські території, зокрема Херсон.
- Президент України вручив раднику Президента США Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого за підтримку України.
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