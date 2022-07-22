Про це у телеграм повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Неподалік села Андріївка Бучанського району на міні підірвався трактор. Водій, який здійснював сільськогосподарські роботи, тілесних ушкоджень не зазнав. На місце прибули рятувальники та представники інших служб.

Водночас, керівництво Київської області наголошує не забувати про небезпеку. Адже після російської окупації необстеженими лишаються ще чимало полів, лісових масивів і водоймищ регіону.

Додамо, на Запоріжжі 6 липня чоловік підірвався на ворожій касеті від ракети.

На Одещині 15 липня відпочивальник під час купання підірвався на міні.