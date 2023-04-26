Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Мешканець Севастополя та власник і головний редактор підсанкційного з 2019 року інтернет-ресурсу став виправдовувати РФ після окупації Криму. З початком повномасштабного вторгнення продовжив писати антиукраїнські матеріали, у яких виправдовував росіян і окупацію територій України.

До цієї роботи він залучив двох "позаштатних кореспондентів", які формували "пул експертів" для поширення російської пропаганди, підготовки та публікації статей. фото, відео. Зрадник зазначав, що вони виконують завдання людини з Москви.

Підозрювані мали на меті розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні, викривити реальні обставини вторгнення РФ і приховати воєнні злочини росіян.

Власнику пропагандистського інтернет-ресурсу інкримінують поширення матеріалів із закликами до зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та державну зраду (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

"Позаштатні кореспонденти" - фігуранти окремих кримінальних проваджень.