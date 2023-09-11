Підтримував атаки РФ по Україні "у відповідь на накачування західною зброєю": мешканцю Донеччини повідомили про підозру

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У листопаді 2022 року мешканець Костянтинівки публікував у забороненій в Україні російській соціальній мережі дописи, в яких підтримував воєнні злочини РФ, поширював пропагандистські висловлювання російських політиків про те, що РФ завдає ударів по інфраструктурі України "у відповідь на накачування цієї країни західною зброєю".

Чоловік репостив публікації, про нібито миротворчий характер "СВО" і ностальгію за СРСР.

У деяких таких дописах люди порівнювали вторгнення Росії в Україну з "визволенням Сталінграда" та проводили інші "історичні паралелі". У висловлюваннях підозрюваний захоплювався "подвигами" російських окупантів, яких на окупованих територіях Донеччини росіяни намагаються ставити у приклад школярам.

Чоловіку повідомили про підозру за поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікації осіб, що її здійснювали (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.